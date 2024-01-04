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Yerel Terör operasyonunda 12 gözaltı
Yerel

Terör operasyonunda 12 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-01-04 09:36:00 -
Terör operasyonunda 12 gözaltı

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra farklı birimlerden personelin katılımı ile kent genelinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sabaha karşı düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'yla iltisaklı oldukları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet işlemeleri sürüyor.

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