Terör operasyonları sürüyor! Çok sayıda gözaltı var

Yapılan operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem yapıldı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile, 46 şüpheli ise ifadelerinin akabinde serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilirken, 5 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.