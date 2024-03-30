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Dünya Terör listesindeydi... Evinin önünde defalarca bıçaklandı
Dünya

Terör listesindeydi... Evinin önünde defalarca bıçaklandı

Yeniakit Publisher
2024-03-30 14:20:00 -
Terör listesindeydi... Evinin önünde defalarca bıçaklandı

İran'ın terör örgütü listesine aldığı kanalda çalışan gazeteci Pouria Zeraati, İngiltere'deki evinin önünde defalarca bıçaklandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Iran International kanalında çalışan gazeteci Pouria Zeraati saldırıya uğradı.

Kanal tarafından yapılan açıklamada, Zeraati’nin evinin önünde defalarca kez bıçaklandığı kaydedildi. Zeraati’nin hastaneye kaldırıldığı ve durumun stabil olduğu açıklandı.

İran’da 2022 yılındaki hükümet karşıtı gösterileri geniş bir şekilde eleştiren Iran International’da çalışan 36 yaşındaki Zeraati’nin bıçaklanmasına ilişkin soruşturmanın terörle mücadele ekipleri tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Londra Metropolitan Polisi Terörle Mücadele Birimi Müdürü Dominic Murphy, saldırının farklı nedenlerden gerçekleştirilmiş olabileceğini ifade ederek her ihtimali değerlendirdiklerini sözlerine ekledi. Murphy, bölgede görevli polis sayısının arttırıldığını kaydetti.

Kanal "terör örgütü" kabul edilmişti

2022 yılının Kasım ayında Iran International’da çalışan iki gazeteci polis tarafından dikkatli olmaları konusunda uyarılmıştı. Bu sırada, İran İstihbarat Bakanı İsmail Khatip kanalın, İran tarafından terör örgütü olarak kabul edildiğini açıklamıştı.
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Iran International kanalı, 2023 yılının Şubat ayında Londra’daki faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş ve çalışmalarını Washington D.C.’den yürütmüştü. Farsça yayın yapan kanal, geçtiğimiz Eylül ayından itibaren faaliyetlerini yeniden Londra’da yürütmeye başlamıştı.

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