Terör listesindeki 1’i kırmızı 1’i turuncu 2 teröriste daha çizik

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaçış yok! Ya teslim ya... Tunceli'de biri Kırmızı, biri Turuncu iki çizik daha... İstihbarat, Operasyon, Sonuç. Kahramanlarımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise söz konusu teröristlerin, Tunceli-Ovacık kırsalında Yıldırım-4 Operasyonunda etkisiz hale getirildiği, teröristlerden birinin, Kırmızı Kategoride yer alan TİKKO (TKP/ML) terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu Özgür kod adlı Ali Kemal Yılmaz olduğu ve teröristin sabotaj, mayın ve el yapımı patlayıcı uzmanı olduğu bilgisi verildi. Öldürülen diğer teröristin ise, terörden Turuncu Kategoride yer alan TKP/ML terör örgütünün kadın sorumlusu Asmin kod adlı Gökçe Kurban olduğu kaydedildi.