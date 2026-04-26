  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pakistan ziyareti iptal oldu! Trump, İran'ın teklifini yeterli bulmadı Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı Teröristten orduya yeni savaş talimatı Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı ASELSAN'dan müthiş icat! Havada sıcak saatler! Uçağa ateş açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara sürpriz Saniyede 11.500 dolar: İran savaşının faturası büyüyor Çağrı Bey, Korkut, Altan ve Sancar... Durmak yok göreve devam Bakan Çiftçi’den faili meçhuller sorusuna cevap! Bayram Ali Öztürk Hoca'nın dosyası raftan iniyor
"Terör eylemleri" gerçekleştirme suçlamasıyla yargılanıyordu! Rejim karşıtı örgüt üyesi idam edildi
"Terör eylemleri" gerçekleştirme suçlamasıyla yargılanıyordu! Rejim karşıtı örgüt üyesi idam edildi

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde rejim karşıtı "Ceyşul Adl" örgütü üyesi olduğu öne sürülen Amir Rameş, "terör eylemleri" gerçekleştirme suçlamasıyla bu sabah idam edildi.

İran'da "terör" suçlamasıyla bir kişi idam edildi. İran resmi haber ajansı IRNA, yargı makamının konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Açıklamaya göre, İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan Rameş hakkındaki idam cezası sabah saatlerinde infaz edildi.

Rejim karşıtı açıklamalarıyla bilinen firari Abdulgaffar Nakşibendi ile bağlantılı olduğu öne sürülen Rameş, "Ceyşul Adl" örgütüne üye olmak, bombalı saldırılar düzenlemek ve askeri güçlere pusu kurmak suretiyle "devlete karşı silahlı isyan" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl", "Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Devlet aklı

Çok ayıp etmişler ..Onlarda ada yokmu..Orada biraz besleyip ,kurucu önder olarak meclislerine çağırsalardı. Gelmezse ayaklarına gitselerdi.Anayasalrını değiştirselerdi..Hani biz öyle yaparız da.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23