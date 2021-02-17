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Gündem Terör eyleminden Boğaziçi gösterilerine! Yakalanınca zırlamaya başladı
Gündem

Terör eyleminden Boğaziçi gösterilerine! Yakalanınca zırlamaya başladı

HDP üyesi Mazlum Gök'ün terör örgütü PKK adına sokak eylemlerine katıldığı belirlendi. Aynı zamanda Gök'ün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki azınlığa destek verdiği de ortaya çıktı. Mazlum Gök'ün yakalandıktan sonra "pişmanız" dediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 13:03:00 -
Terör eyleminden Boğaziçi gösterilerine! Yakalanınca zırlamaya başladı

Terör örgütü PKK'nın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana polisi, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü nedeniyle korsan gösteri hazırlığındaki 12 kişi ile birlikte sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 18 kişiyi tespit etti. 13 Ocak günü şafak vakti 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler kapılarını koçbaşları ile kırarak girdikleri evlerde 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Mazlum Gök'ün örgütün sokak eylemlerinde rol aldığı, Dağlıoğlu Mahallesi'nde 2014 yılında yapılan sokak eylemlerine katıldığı ve örgütü simgeleyen paçavrayla görüntü verdiği polis görüntüleriyle ortaya çıktı. Öte yandan Gök'ün HDP çatısı altında kurulan Birleşik Gençlik Meclisi üyesi olduğu ve Boğaziçi eylemlerine katılarak provokasyon yaptığı, yasak olmasına rağmen eylemlere destek vermek için HDP İl binasında açıklama da bulunduğu da polis tarafından tespit edildi.

Bu arada emniyetteki sorguları tamamlanan 9 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 17 kişi adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında şüphelilerden birinin "Yaptığımızdan pişmanız" demesi dikkat çekti. Mahkeme Mazlum Gök ile birlikte toplam 8 kişiye adli kontrol şartı uygularken, 1 şahıs ev hapsi cezası aldı, 10 kişi ise serbest kaldı.

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