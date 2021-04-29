Terör elebaşı korkudan mağarasından çıkamıyor
Canlı yayında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK ele başlarından Murat Karayılan'ın mağarasından çıkmadığını ve çıkmasını bekldiklerini açıkladı.
NTV canlı yayınına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Türkiye'deki terörist sayısı 282"
Bakan Soylu, şuana kadar toplamda 7412 mağara imha edildiğini belirterek "Türkiye'de şuan da terörist sayısı 282. Biz sarı torbaya koyup, savcıya teslim etmeden terörist sayısını düşmeyiz. " dedi.
"Karayılan mağarasından çıkmıyor"
Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan ile ilgili de açıklamada bulunan Soylu, "Karayılan mağarasında çıkamıyor şu anda. Mağarasında spor yapıyor. Çıkmasını bekliyoruz" dedi.