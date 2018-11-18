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Terör devletinden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yaşanan olay sonrası Filistin tarafından kınama geldi.

18 Kasım 2018 Pazar 19:12
Terör devletinden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım Bakanı Ariel ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'e girdi.

Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaşan bakan ve beraberindekilerin daha sonra Harem-i Şerif'ten ayrıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca bugün Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısının 53 olduğu kaydedildi.

İsrail hükümet koalisyonundaki Yahudi Evi Partisi’nden bakan olan Ariel, 9 Eylül'de de Harem-i Şerif’e baskın düzenlemişti.

Filistin yönetiminden kınama

Uri Ariel'in Mescid-i Aksa baskınına Filistin yönetiminden kınama geldi. Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusud el-Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli bakanın beraberindeki Yahudi yerleşimcilerle bugün Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını kınayarak, "Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar, İsrail'in garip ve kabul edilemez dini bir savaşla bölgeyi ateşe verme planının bir parçası." ifadesini kullandı.

Fanatik Yahudilerin Aksa’ya baskın düzenlemesi, bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbedeye neden oluyor.

 

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 19:12
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