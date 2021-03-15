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Dünya Terör devletinden Kudüs Valisi Adnan Gays’a 6 ay daha engel
Dünya

Terör devletinden Kudüs Valisi Adnan Gays’a 6 ay daha engel

Siyonist terör devleti İsrail mahkemesi, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays’ın, 6 ay daha Filistinli yöneticilerle iletişime geçmesi ve ikametgahı dışında Kudüs’te bulunmasını yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 18:34:00 -
Terör devletinden Kudüs Valisi Adnan Gays’a 6 ay daha engel

Filistin haber ajansı WAFA’nın haberinde, Ağustos 2020’de şartlı tahliye edilen Gays hakkında verilen 2 ayrı men kararının süresinin, 6 ay daha uzatıldığı aktarıldı. Haberde, Vali Gays’ın, Kudüs’teki El-Meskubiye Polis Merkezi’ne çağrıldığı ve söz konusu kararın kendisine tebliğ edildiği ifade edildi. Men kararlarından ilkinin, Gays’ın, aralarında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas olmak üzere 51 Filistinli yönetici ile iletişime geçmemesi, ikincisinin ise ikametgahı olan Silvan beldesi dışında Kudüs’te bulunmaması olduğu kaydedildi.

Gays: Kararlar bağımsız Filistin mücadelemize engel olamayacak

Gays ise basına yaptığı açıklamada, söz konusu kararların, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve özgürlük için yürüttükleri çalışmalara engel olamayacağını söyledi. Kudüs Valilik Ofisi, 4 Ağustos 2020’de yaptığı açıklamada, Batı Kudüs’teki İsrail sulh mahkemesinde görülen duruşmada, Gays’ın şartlı tahliyesine karar verildiğini belirtmişti.

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