Terör Devletinden işgalci yerleşimlere skandal çağrı! ‘Egemenliği arttıracağız’ Elkana'daki işgalci yerleşimcilere seslenen işgalci İsrail’in başbakanı Netanyahu, "Batı Şeria'daki tüm Yahudi yerleşim yerlerini İsrail'in bir parçası yapacağız" dedi.

Terör Devleti İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria'daki Elkana yerleşiminde yaptığı konuşmada işgalci yerleşimcilere seslendi. Netanyahu, açıklamasında "Batı Şeria'daki yerleşimlerine yenilerini engelleyeceğiz. Batı Şeria'daki tüm yerleşim yerlerini İsrail'in bir parçası yapacağız, Yahudi egemenliğini arttıracağız" dedi. İsrail basını Netanyahu'nun bu vaadini, "Ülkede 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi sağcı seçmenlerin oyunu almaya yönelik bir adım" olarak yorumladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.