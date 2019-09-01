Terör Devletinden işgalci yerleşimlere skandal çağrı! ‘Egemenliği arttıracağız’
Elkana'daki işgalci yerleşimcilere seslenen işgalci İsrail’in başbakanı Netanyahu, "Batı Şeria'daki tüm Yahudi yerleşim yerlerini İsrail'in bir parçası yapacağız" dedi.01 Eylül 2019 Pazar 13:59
Terör Devleti İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria'daki Elkana yerleşiminde yaptığı konuşmada işgalci yerleşimcilere seslendi.
Netanyahu, açıklamasında "Batı Şeria'daki yerleşimlerine yenilerini engelleyeceğiz. Batı Şeria'daki tüm yerleşim yerlerini İsrail'in bir parçası yapacağız, Yahudi egemenliğini arttıracağız" dedi.
İsrail basını Netanyahu'nun bu vaadini, "Ülkede 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi sağcı seçmenlerin oyunu almaya yönelik bir adım" olarak yorumladı.
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