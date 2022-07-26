Terör devleti yakıp yıkmaya devam ediyor! Hapse attıkları Filistinlilerin evlerini de yerle bir ettiler!
Terör devleti Siyonist İsrail, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında yakıp yıkmaya devam ediyor. İşgal güçleri, haksız yere hapse attıkları Filistinli Yahya Mer'i'nin ailesini evini havaya uçurdu, başka bir Filistinli esir Yusuf Âsî'nin ailesine ait evi de yıktı.
Yeni Akit Ankara
Terör devleti Siyonist İsrail, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında yakıp yıkmaya devam ediyor. İşgal güçleri, Selfit'e bağlı Karava Beni Hassan beldesinde ikamet eden Filistinli esir Yahya Mer'i'nin ailesini evini havaya uçurdu.
İşgal rejimine bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde Selfit'e bağlı Karava Beni Hassan beldesinde ikamet eden Filistinli esir Yusuf Âsî'nin ailesine ait evi de yıktı.
Diğer yandan, işgal ordusuna bağlı özel kuvvetler, sabahın erken saatlerinde Ed-Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek uzun süredir aradıkları iki Filistinli genci gözaltına aldı.