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Terör devleti İsrail'i saran korku! "İran saldıracak..."

İran'ın Yemen'deki müttefiki Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın havalimanlarına düzenlediği saldırılar İsrail tarafından dikkatle izlendi. Bu saldırılar Tel Aviv yönetiminin endişelerini artırdı.

24 Eylül 2019 Salı 15:31
Terör devleti İsrail'i saran korku! "İran saldıracak..."

İsrail ordusu, 24 Ağustos'ta Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Akraba kasabasına düzenlediği saldırıda iki Lübnan Hizbullahı üyesini öldürmesinin ardından eylül ayının başında Hizbullah ile büyük bir askeri çatışmanın eşiğine geldi.

İsrail ordusundan Akraba operasyonu sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah üyelerinin insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail hedeflerine saldırı düzenlemeye hazırlandığı duyuruldu.

Aynı günün gecesi, 25 Ağustos'ta İHA'larla Lübnan hava sahasını ihlal ederek, başkent Beyrut'un güney banliyösüne (Dahiye El-Cenubiye) saldırı düzenleyen İsrail ordusu, Hizbullah'ın elindeki füzelerin güdümünü artırmak için İran güçlerince kullanılan bir depoyu hedef aldıklarını belirtti.

Buna karşın Hizbullah, saldırının basın ofisine düzenlendiğini belirterek İsrail İHA'larının düşürüldüğünü duyurdu. İsrail de kendisine ait İHA'ların "düştüğünü" doğruladı.

Hizbullah'ın İsrail'in iki üyesini öldürmesine verdiği yanıtın ardından Lübnan sınırında meydana gelen sınırlı çatışma, sınırın her iki tarafında da zayiat olmadan iki saatten az bir sürede sona erdi, ancak dikkatler İsrail'in güvenliği için stratejik bir tehdit olarak gördüğü İHA'lara çevrildi.

Saldırılar İsrail'in endişelerini artırdı

İran'ın Yemen'deki müttefiki Husi Ensarullah hareketinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın havalimanlarına düzenlediği saldırılarda İHA'ları kullanması ve son olarak iki gün boyunca petrol üretimini felç eden Saudi Aramco petrol tesislerini İHA'larla vurması da İsrail tarafından dikkatle izlendi.

Bu saldırılar, İran'ın başta Hizbullah ve Suriye'deki Şii milisler olmak üzere bölgedeki müttefikleri üzerinden bu tür araçlarla İsrail'i hedef alabileceği konusunda Tel Aviv yönetiminin endişelerini artırdı.

İsrail ordusu ayrıca 7 Eylül'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırda devriye halindeki bir askeri araca İHA'yla bomba atıldığını, ancak zayiat oluşmadığını bildirdi.

 

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 15:31
  1. iran
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YORUM YAZ

  • Selmani BEKİROĞLUSelmani BEKİROĞLU23 dk önce
    Allah aşkına bırakın bu işleri. Şu İran'ı palazlandırmayın. Saldıracakmış... Deyinki danışıklı dövüş devam ediyor.

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