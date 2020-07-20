Terör devleti İsrail'den Türkiye'ye küstah Ayasofya tehdidi: Bedelini ödeyecekler
İsrail gazetesi Hareetz'de Zvi Barel tarafından kaleme alınan analizde Türkiye hakkında küstahça ifadelere yer verildi. Yazısında Türkiye'ye alçakça tehditler savuran Zvi Barel "Türkiye'nin Ayasofya'nın bedelini ödeyeceğini" iddia etti.
İsrail gazetesi Hareetz'de Zvi Brel tarafından kaleme alınan analizde Türkiye düşmanlığı gözler önüne serildi. Barel, Türkiye'ye karşı nefret kustuğu yazısında Türkiye'nin Ayasofya kararının bedelini ödeyeceğini iddia etti.
Alçak tehditler savurdu
Türkiye'nin Ayasofya kararının uluslararası camiada gerginlik oluşturduğunu iddia eden yazar Türkiye karşıtlarının değerlendirmelerine yer verdiği küstah yazısında Türkiye'nin bedel ödemeye hazır olması gerektiğini söyledi.
Papa'nın üzüntüsünü hatırlattı
Analizde ayrıca Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararından derin üzüntü duyduğu hatırlatılarak Türkiye'nin "İslami rüyasına" doğru gittiği ifade edildi.