  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Terör devleti İsrail'den Türkiye'ye küstah Ayasofya tehdidi: Bedelini ödeyecekler

İsrail gazetesi Hareetz'de Zvi Barel tarafından kaleme alınan analizde Türkiye hakkında küstahça ifadelere yer verildi. Yazısında Türkiye'ye alçakça tehditler savuran Zvi Barel "Türkiye'nin Ayasofya'nın bedelini ödeyeceğini" iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 13:57:00 -
Terör devleti İsrail'den Türkiye'ye küstah Ayasofya tehdidi: Bedelini ödeyecekler

İsrail gazetesi Hareetz'de Zvi Brel tarafından kaleme alınan analizde Türkiye düşmanlığı gözler önüne serildi. Barel, Türkiye'ye karşı nefret kustuğu yazısında Türkiye'nin Ayasofya kararının bedelini ödeyeceğini iddia etti.

Alçak tehditler savurdu

Türkiye'nin Ayasofya kararının uluslararası camiada gerginlik oluşturduğunu iddia eden yazar Türkiye karşıtlarının değerlendirmelerine yer verdiği küstah yazısında Türkiye'nin bedel ödemeye hazır olması gerektiğini söyledi.

Papa'nın üzüntüsünü hatırlattı

Analizde ayrıca Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararından derin üzüntü duyduğu hatırlatılarak Türkiye'nin "İslami rüyasına" doğru gittiği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Bekle Mescidi Aksayıda,Kudüsüde senden alacağız.
  • Yanıtla

Millet

Ayasofyanın açılışını, bizim o bölgede camiye ihtiyacımız mı var diye eleştiren safdiller. Bakınız hristiyan düşmanı bir yahudi Ayasofya nın açılışına kinini kusmuş. Acaba bu adam kileseyi çok sevdiği için mi bu kini kusmuş. El cevap, hayır . O da biliyor ki Ayasofya camiinin ibadete açılması yalnızca bir caminin ibadete açılması meselesi değil. Türkiyenin bağımsızlığının , istiklalinin, özgürlüğünün simgesi olduğunu pekala biliyor. Malesef içimizdeki ahmaklar bunu bilmiyor, tarihi okuyamıyorlar. Vazifemiz bu ahmaklara bunu öğretmek ve bu ahmakları kasten yönlendiren hainleri de deşifre edip yok etmek olmalıdır.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı