0553 313 94 23

Terör devleti İsrail'den Suriye'ye saldırı!

Suriye devlet medyası tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin İsrail sınırında yer alan Kuneytire kentine İsrail’den füze atıldığı belirtildi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:34
Terör devleti İsrail'den Suriye'ye saldırı!

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail’den Suriye’nin Kuneytire kentine füze fırlatıldığını duyurdu.

Haberde, yaralananlar olduğu ve bir askeri aracın zarar gördüğü belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'ye hava saldırısı yapıldığı doğrulandı.

 KAYNAK: DHA

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:34
  1. İsrail
  2. saldırı
  3. suriye
  4. füze
  5. sana
  6. kenytire
  7. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    57. Alay Gelibolu Senfonisi Moskova'da
    1. 57. Alay Gelibolu Senfonisi Moskova'da
    2. Yüksekvo’da yüklü miktarda uyuşturucu..
    3. Şehit ve Gazi Aileleri, İçişleri..
    4. Otomobilin çarptığı çocuk öldü
    5. Madagaskar'da genel seçim
    6. İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
    7. Akif Çamlı dualarla uğurlandı
    8. Adana'da araç yangını
    9. Odun yüklü kamyon devrildi, sıkışan..
    10. Kıyafetler Ecrin’e ait
    11. TBMM Başkanı Şentop: “1960 ile..
    12. Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler..
    13. Maden ocağında iftar
    14. Bakan Akar’dan yeni askerlik sistemi..
    15. Bartın bayram namazı vakti 2019 |..
    16. "145 ülkede milletimizin adını ve..
    17. Katar elektrik konusunda Gazze'ye..
    18. FETÖ şüphelisi 40 askerden 17’si..
    19. Şırnak bayram namazı vakti 2019 |..
    20. Mustafa Cengiz: “23, 24, 25...
    21. Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden..
    22. Milli cimnastikçiler Türkiye'ye döndü
    23. Batman bayram namazı vakti 2019 |..
    24. 40'lı yaşlardan itibaren yaşlanmayı..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı..
    26. Kırıkkale bayram namazı vakti 2019 |..
    27. Enerji Bakanı Dönmez, Bilecik..
    28. Gökyüzü özel uçurtmalarla renklendi
    29. Sultangazi Belediye Başkanı Dursun..
    30. Mustafa Cengiz, iftarda basın..
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    Bülent Arınç sahalara geri dönüyor! Yeni görevini Manisa'da duyurdu
    Bülent Arınç sahalara geri dönüyor! Yeni görevini Manisa'da duyurdu
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'