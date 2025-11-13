  • İSTANBUL
Dünya Terör devleti İsrail'den suikast girişimi
Dünya

Terör devleti İsrail'den suikast girişimi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Terör devleti İsrail'den suikast girişimi

Kanla beslenen terör devleti İsrail, Lübnan'ın güneyinde insansız hava aracıyla suikast girişiminde bulundu.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'nin Tul beldesinde bir araç, İsrail ordusuna ait İHA tarafından hedef alındı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

