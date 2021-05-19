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Dünya Terör devleti İsrail'den Filistinli gazeteciye suikast! Önemli bir konumdaydı
Dünya

Terör devleti İsrail'den Filistinli gazeteciye suikast! Önemli bir konumdaydı

Terör devleti İsrail ordusuna ait bir İHA, bugün sabah saatlerinde Gazze'de evine düzenlediği suikast girişiminde Filistinli gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin'i şehit etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 17:59:00 -
Terör devleti İsrail'den Filistinli gazeteciye suikast! Önemli bir konumdaydı

Siyonist İsrail ordusuna ait insansız keşif uçaklarının, bugün (19 Mayıs Çarşamba) sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin Şeyh Ramazan Mahallesi'ndeki evine düzenlediği suikast girişiminde Filistinli gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin'i şehit etti.

Yerel kaynaklar, İsrail keşif uçaklarının, Şeyh Ramazan Mahallesi'nde bulunan et-Takva Eczanesi'nin yakınlarındaki bir eve 3 adet füze attığını ve bu saldırının Ebu Hüseyin'in şehit olmasına yol açtığını aktardı. Kaynaklar, işgal makamlarının saldırıdan önce herhangi bir ön uyarıda bulunmadığına dikkat çekti.

Ayrıca işgalcilerin barbar saldırısı sırasında şehadet şerbeti için söz konusu şehidin, Filistin medyasının önemli organlarından olan El-Aksa’nın Sesi Radyosu’nda çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan El-Aksa’nın Sesi Radyosu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Yusuf Ebu Hüseyin'in katledilmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtirken, şehidin, doğruları söylemekten hiçbir zaman çekinmediğini ve uzun yıllardır beraber çalıştıklarını vurguladı.

İsrail ordusunun sivilleri, sağlık çalışanlarını ve basın mensuplarını hedef almakta beis görmediğini aktaran El-Aksa’nın Sesi, İsrail’in, gazeteci Ebu Hüseyin'e suikast düzenlemekle savaş suçu işlediğini ifade etti. Ayrıca, İsrail’in işlediği suçları ifşa etmeyi ve Filistin direnişi ile Filistinlilerin sesi olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Diğer taraftan İsrail savaş uçakları, 15 Mayıs’ta tüm dünya ile alay edercesine Associated Press (AP) ve El-Cezire'nin ofislerinin bulunduğu bir binaya hava saldırısı gerçekleştirmişti. Terör devleti İsrail'in, basın ofislerinin bulunduğu binalara saldırılarında 32 medya kuruluşunun ofisleri kullanılamaz hale gelmişti.

Filistinli araştırmacılar, İsrail rejiminin, basın kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu binaları hedef almak ve gazetecilere baskı yapmakla işlediği insanlık dışı suçları örtbas etmeyi hedeflediğini ama Filistinlilerin üstün gayretleri sonucu İsrail’in gerçek yüzünün ortaya çıktığını belirtiyor.

Diğer taraftan işgal ordusunun Gazze Şeridi’ne karadan, havadan ve denizden saldırıları savaşın dokuzuncu gününde de devam ederken, Filistin direnişi de işgalcilere ait hedeflere misilleme saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi’nde sivillerin yoğun olarak yaşadığı meskûn mahallere saldırı düzenleyen işgal ordusu, tarım arazilerini, resmi binaları ve direnişe ait alanları da hedef alıyor.

Siyonist İsrail’in, ambargo altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları sürerken, dünyanın dört bir yanından işgalci İsrail saldırılarına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

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