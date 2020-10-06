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Dünya Terör Devleti İsrail’den, Azerbaycan’a silah satışına yasak
Dünya

Terör Devleti İsrail’den, Azerbaycan’a silah satışına yasak

İşgalci Ermenistan’ın Tel Aviv Büyükelçisi Armen Smbatyan, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar nedeniyle İsrail’in Azerbaycan’a silah satışını durdurabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 21:56:00 -
Terör Devleti İsrail’den, Azerbaycan’a silah satışına yasak

Smbatyan Ermenistan’a ait bir haber sitesine verdiği röportajda, Azerbaycan’a silah satışıyla ilgili İsrailli yetkililerle görüştüklerini ve iki-üç gün içinde Tel Aviv yönetiminin Bakü’ye silah ihracatını durdurabileceği söyledi. İsrail Dışişleri Bakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili yerel basına verdiği demeçte Smbatyan’ın açıklamalara ilişkin yorum yapmayacaklarını belirtti. Ermenistan, 1 Ekim’de Azerbaycan’a silah satışı nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisi Smbatyan’ı ülkesine geri çağırmıştı. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, dün Armen Sarkisyan ile telefonda görüşmüş ve Azerbaycan ile uzun süredir devam eden ilişkilerinin olduğunu, iki ülke arasındaki işbirliğinin herhangi bir tarafa yönelik olmadığını dile getirmişti.

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