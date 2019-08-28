Terör devleti İsrail, Türkiye için harekete geçti! Siyonist bakandan küstah açıklama

Terör devleti İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye için küstah bir açıklamada bulundu.

Siyonist bakan, Twitter'dan İbranice ve Arapça olarak paylaştığı mesajında, "Dışişleri Bakanlığına, Türkiye'nin Doğu Kudüs'te yürüttüğü kışkırtıcı fitne faaliyetlerinin durdurulması için bir dizi önlem paketi hazırlanması talimatı verdim" dedi.

Siyonit Bakan Katz, daha sonra konuyla ilgili yine bilgilendirmede bulunacağını ekledi.

"Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi 'yine kirli bir oyun oynandığını' belirterek, 'İşgal altındaki Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'te Filistinli kardeşlerimize yardım etmekten ve Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.' dedi.

Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Kirli bir oyun oynanıyor!