Terör devleti İsrail, sondaj faaliyetindeki Türk gemilerinin görüntülerini ve konumunu yayınladı

Türkiye, Doğu Akdeniz'de tüm tehditlere hatta Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlarına rağmen kararlı bir şekilde doğalgaz arama çalışmalarına devam ediyor.

4. gemi de yola çıkıyor

Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ile Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Arama gemimiz bölgede faaliyetlerini sürdürüyor. AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararları ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz'e 4. geminin gönderileceğini söylemiş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise "Oruç Reis sismik araştırma gemisi Akdeniz'e gönderilecek" diyerek, 4 geminin de kısa süre içinde yola çıkacağı müjdesini vermişti.

İSRAİL UYDUSU GÖRÜNTÜLEDİ

Bölgede krizin tırmandığı bir dönemde, İsrail'in ImageSat (İSİ) uydusu, Türkiye'ye ait ve Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri yürüten Fatih ile Yavuz gemilerimizin uydu görüntülerini ve konumlarını paylaştı.

İsrail uydusu tarafından yayınlanan görüntülerde, TCG Barbaros fırkateyni, 80 sınıfı sahil güvenlik bou ve Kılıç sınıfı hücumbotunun olduğu görülüyor.

20 Haziran günü çekilen görüntüde, TCG Barbaros fırkateyninin Fatih gemisini 1.4 deniz mili (2.5 km) yakınlıktan takip ettiği görülüyor.

22 Haziran'da kaydedilen diğer görüntüde ise, 80 sınıfı sahil güvenlik botu ile Kılıç sınıfı hücumbotun Yavuz gemisine çok daha yakından eşlik ettiği görülüyor.

Türkiye'ye inen S-400'leri de yayınlamıştı

İsrail daha önce de, Türkiye'ye ait S-400'lerin Mürted Hava Üssü'ne inmesi sonrası bölgenin konumunu ve hava savunma sistemlerinin görüntülerini yayınlamıştı.

Kaynak: Haber7