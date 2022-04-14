Terör devleti İsrail son 5 Filistinliyi şehit etti!
Kutsal Kudüs şehri dahil Filistin topraklarını zulüm ve işgal altında tutan terör devleti İsrail’in mazlum halka yönelik katliamları artarak sürüyor. Filistin kaynakları, işgal güçlerinin son 24 saatte 5 Filistinliyi şehit ettiğini bildirdi.
YENİ AKİT ANKARA
Kutsal Kudüs şehri dahil Filistin topraklarını zulüm ve işgal altında tutan terör devleti İsrail’in mazlum halka yönelik katliamları artarak sürüyor. Filistin Ajansı’nın bildirdiğine göre, son 24 saatte işgal güçleri tarafından açılan ateş sonucu 5 Filistinli mazlum şehit oldu.
Annenin acı vedası yürek burktu!
Beytulahim kentinde işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 14 yaşındaki Kusay Hamamire'nin cenazesi sırasında annesinin feryatları yürek dağladı.
Tünel kazarak hapishaneden kaçan Eyhem Kememci’nin kardeşini şehit ettiler!
Öte yandan, İsrail askerlerinin ateşiyle şehit olan Şe's Kememci’nin, işgalcilerin Gilboa Hapishanesinden özgürlük tüneli kazarak firar ettikten sonra yakalanan Filistinli esir Eyhem Kememci'nin kardeşi olduğunu duyurdular.