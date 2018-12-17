0553 313 94 23

Terör devleti İsrail, Filistinli şehidin evini yıktı

Terör devleti İsrail, İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki Burkan sanayi bölgesinde iki Yahudi yerleşimcinin ölümünü bahane ederek, Filistinli şehit Eşref Nualve'nin evini, buldozerlerle yıktı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 15:33
Terör devleti İsrail, Filistinli şehidin evini yıktı

İsrail askerleri geçen hafta düzenledikleri operasyonla öldürdükleri Filistinli Eşref Nualve'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan evini yıktı.

İsrail güçleri, 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 Yahudi yerleşimcinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin evini yıkmak üzere Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kentinin Şuveyke Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Nualve'nin evini kuşatan İsrail askerleri, buldozerler yardımıyla yıkımı gerçekleştirdi.

Bu sırada yıkıma tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermi kullanarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı, Filistinliler ise taşlarla karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Şuveyke Mahallesi'nde çıkan olaylarda 3 Filistinlinin yaralandığı, çok sayıda Filistinlinin de boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Filistin yönetiminden kınama

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Nualve'nin evini yıkmasını kınadı. Mahmud, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yıkım operasyonu, İsrail'in halkımıza, topraklarına ve mülklerine karşı başlatmış olduğu gerilim süreci ile intikam ve toplu cezalandırmanın bir parçasıdır."

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki Burkan sanayi bölgesinde iki Yahudi yerleşimcinin ölümüne bir İsraillinin yaralanmasına sebep olan Eşref Nualve, 12 Aralık'ta İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından öldürülmüştü.

Nualve'nin annesi ile kardeşi de yaklaşık 2 aydır İsrail makamlarınca gözaltında tutuluyor.

İsrail'in, saldırı düzenlediği iddia edilen Filistinlilerin evlerini yıkması, insan hakları örgütleri tarafından "toplu cezalandırma" anlamına geldiği için yoğun şekilde eleştiriliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:33
  1. Terör Devleti İsrail
  2. Siyonist İsrail
  3. Filistinli şehit
  4. Eşref Nuvalve
  5. Batı Şeria
  6. Şehidin evini yıktılar
  7. İsrail terörü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İttifakta Aygün sesleri! Ankara'da aday olabilir
    1. İttifakta Aygün sesleri! Ankara'da..
    2. CHP MYK toplantısı
    3. Avrupa ülkesinde sigara kullanımı..
    4. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    5. Birleşmiş Milletler'den Filistin'e..
    6. Konya'da Toplu Açılış Töreni
    7. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    8. Kral Selman Irak Meclis Başkanı..
    9. AK Partili vekilden flaş açıklama:..
    10. Suriyeli kadın banyoda ölü bulundu
    11. Pazarda cüzdan çalarken yakalanan..
    12. Ümit Özdağ'dan Suriyeli mültecilere..
    13. Irak'ta kabine krizine neden olan..
    14. İsrail’in maşası oldu! İslam..
    15. Baba ve kızı muhtarlık için yarışacak
    16. İntihar edecekti! Parayı görünce..
    17. "Düzensiz göç meselesini ele alacağız"
    18. Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı
    19. Barışma teklifini kabul etmeyen eski..
    20. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'