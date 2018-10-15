Terör devleti İsrail çocukların da katili

İnsanlık sustukça, Siyonist vahşet cüret kazanıyor. “Vur ve öldür” politikasını Filistin’in yiğit çocukları üzerinde uygulayan Siyonistlerin; son 18 yılda 2 bin 73 çocuğu gözünü kırpmadan öldürdüğü ortaya çıktı. Ülkesi işgal edilmiş, dünyası yağmalanmış, oyuncakları elinden alınmış Filistinli çocukların en fazla Kudüs ve El-Halil’de gözaltına alındığı bildirildi. Topraklarını koruma ve İslam sancağının düşmemesi için ellerine aldıkları sapanlarla direniş mücadelesi veren çocuklara yönelik işkence ve baskının her geçen gün etkisini artırdığı ifade edildi.

2 bin çocuk direnirken şehit düştü

Her gün üzerlerine bombaların yağdığı, uçak gürültüleri ve kurşun seslerinin ürkütmediği Filistinli çocuklar, Siyonist terörün en büyük korkusu haline geldi. Akit’in bağımsız kaynaklardan edindiği bilgilere göre; işgalci İsrail’in kurulduğu günden bu yana Filistinli çocukların haklarını her fırsatta ihlâl ettiğini gözler önüne serdi.

Hemen her yıl yüzlerce çocuğu gözünü kırpmadan şehit eden Siyonistlerin 2000 yılından bu yana 2 bin 73 çocuğu öldürdüğü, her ay ise ortalama 310 çocuğun gözaltına alındığı belirlendi. Tutuklamaların ardından fiziksel şiddete maruz kalan çocukların oranın yüzde 74’e ulaştığı kaydedildi. Bu yıl da ‘Büyük Geri Dönüş’ yürüyüşünde terör devletinin hedefi yine İsrail uçaklarına taşıyla karşı duran çocuklar oldu. 40 haftada en az 46 Filistinli çocuğu katleden işgal devletinin 2 bin çocuğu ise yaraladığı belirtildi.

Onurlu mücadelenin etkili sesleri

Yaşı küçük, yükü büyük direnişin sembolü çocuklar ise körpecik ömrüne cenneti sığdırarak, şehadet şerbetini içmek istiyor. İsrail’in yoğun bombardımanına maruz kalan Gazzeli çocuklar, kendi aralarında “şehitcilik” oyunu oynayarak, geleceğe yönelik hedeflerinin yaşıtlarından farklı olduğunu ortaya koyuyor. Yaşıtları oyuncak ve elbise bolluğundan dolayı yenilerini beğenmezken, Filistinli çocuklar; nesillere örnek olacak onurlu mücadelenin yalnız ama etkili sesi olarak tarihe geçiyor.

Sadece susmakla yetiniyorlar

İsrail tarafında adeta bir bayram havası yaşanırken şehrin asıl sahipleri olan Filistinlilerde büyük bir hayal kırıklığı hakim. Ancak Filistinliler bununla birlikte barışçıl gösterilerine devam etmek için her yolu deniyor. Türkiye hariç dünya devletleri ve uluslarası kuruluşlar ise İsrail’in Filistinli çocuklara uyguladığı kötü muameleyi kınama veya buna son verme çağrısından başka herhangi yaptırımda bulunmuyor. Barışçıl gösteri hakkını kullanan Müslüman çocuklara bombardırmanla karşılık veren Siyonizme dünya kamuoyunun sessizliği dikkat çekiyor.