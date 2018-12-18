Terör devleti ABD, yine kadın-çocuk demeden sivilleri vurdu!

ABD'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) Afganistan'ın kuzeyinde içinde sivillerin olduğu bir aracı hedef aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Afganistan'ın Logar iline bağlı Çarh ilçesi yakınlarında ABD İHA'ları sivil bir aracı hedef aldı.

Ölenler arasında kadın ve çocuk da var

Saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini aktaran kaynaklar, ölenler arasında bir kadın ve çocuğun da olduğunu ifade ediyor.

Son dönemde Afganistan'da ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin düzenlediği saldırılarda yaşanan sivil kayıplarında büyük artış yaşandı.

4 köyü yerle bir etmişti: Çoğu kadın ve çocuk en az 65 ölü!

ABD ve Kabil hükümeti güçlerinin kısa bir süre önce Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunar ilinde 4 köye yönelik düzenlediği sadırılarda çoğu kadın ve çocuk 65 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

ABD Afganistan'a en fazla bombayı 2018 yılında attı

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı verilerine göre, insanlı ve insansız hava araçlarından 2018 Ocak ve Kasım ayları arasında tam olarak 5.213 atış gerçekleştirildi.

Daha önce bu yoğunlukta bir hava saldırısı operasyonu en son 5.101 atışla 2010 yılında gerçekleştirilmişti. O yıl içinde resmi rakamlara göre Afganistan genelinde 711 ISAF askeri ve 1.271 sivil ölmüştü.

Obama'nın görev süresinin son zamanlarında, 2015’te 947, 2016’da da 1337 atışla bombalamaların yoğunluğu düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz Ağustos ayında Başkan Trump’ın yeni Afganistan stratejisini açıklamasının ardından ülkeye takviye asker gönderilmesinin yanı sıra icra edilen hava saldırıları da müthiş derecede attı.

Bu artışın en büyük sebebi, angajman kurallarında yapılan değişiklik oldu. Bu yeni kurallara göre NATO güçlerine düşman ile temas sağlamadan da ateş açabilme yetkisi verildi.

Kaynak: Mepa News