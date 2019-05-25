Terör devleti ABD, insani yardım kuruluşu ve çalışanlarını bombaladı! Şehit oldular

Taliban resmi site üzerinden; işgalci terörist ABD'nin EHSAN insani yardım kuruluşunu hava saldırısı ile imha ettiği ve iki çalışanın da katlettiği aktarıldı.

Vakıf binasını bombaladılar

Sözcü Muhammed Yusuf Ahmedi'nin yaptığı açıklamalarda; gündelik olarak savaç suçlarına devam eden ABD'nin Ferah ili Şib Kuh ilçesinde bulunan Kin köyüne düzenlenen hava saldırısında EHSAN isimli insani yardım kuruluşunun bombalandığı aktarıldı.

EHSAN vakfının C.H.A (İnsani Yardım Koordinasyonu)'ya kayıtlı olduğu ve çocuklar için yiyecek yardımında bulunduğu bildirildi.

Şehit düştüler

24 Mayıs Cuma günü gece barbar ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında vakfın genel merkezinin tamamen yıkıldığı ve proje yöneticisi Abdul Hamid ve çalışanlardan Abdul Rahim'in katledildiği belirtildi.

Yardım malzemeleri de yok edildi

Ayrıca bombalamada çocuklar için hazırlanan ve dağıtılmaya hazır yiyecek maddelerinin de yok edildiği açıklandı.

Amerikalı istilacılar kamu refah vakıflarını, sağlık kliniklerini, camileri, medreseleri, STK'ları, ekinleri, meyve bahçelerini ve sivil evleri yıkıtığını, tahrip ettiğini, kör bombardımanlarında ve saldırılarında, gerçek acımasız vahşi yüzlerini bu tür eylemlerle ortaya çıkarmakta olduğu aktarıldı.

Kaynak: Islah Haber