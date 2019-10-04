Terör destekçisi Sırrı Süreyya Önder cezaevinden tahliye oldu

Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının ardından Kandıra'daki cezaevinden tahliye edildi.

2013 yılındaki Nevruz konuşmasında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 3 yıl 6 ay hapis cezası verilen Önder hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) 'ifade özgürlüğünün ihlal edildiği'ne hükmetti.

Kararın ardından Kandıra Cezaevi'nde bulunan Önder'in dün serbest bırakılması bekleniyordu, ancak karar İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşmasına rağmen mahkeme heyeti adliyeden ayrıldığı için Önder tahliye olamadı.

Bugün mahkemenin savcılıktan mütalaa istemesinin ardından Önder hakkında tahliye kararı çıktı. Tahliye kararı cezaevine gönderildi.

Önder'in avukatı Arzu Eylem Kayaoğlu, "İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararına uyarak tahliye kararı verdi. Birkaç saat sonra tahliye bekliyoruz" dedi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin 'ifade özgürlüğünün ihlal edildiği'ne ilişkin kararını dikkate alarak eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi.

Önder'in avukatlarından Ramazan Demir, "Önder birkaç saat içinde serbest kalacak" paylaşımında bulundu.

Önder: Bir yanımız içeride

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş da akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla Önder'in serbest bırakıldığını duyurdu.

Önder'i Kandıra Cezaevi'nin kapısında kızı Ceren Önder karşıladı.

Cezaevi çıkışı kısa bir açıklama yapan Önder, "Ne dediysek barış için dedik. Barış için ve demokrasi için de söylemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

​Önder, "Normalde insanın böyle zamanlarda sevinmesi lazım, ama bir yanımız içeride. Ne zaman ülke topyekün demokrasi ve barış yönünde nitelikli bir adım atarsa o zaman seviniriz. Anayasa Mahkemesi’nin kararını oybirliği ile almasını çok değerli buluyorum" diye konuştu.