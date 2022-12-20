Terör destekçisi Fransa'ya Altun'dan ufak bir hatırlatma

Ülkeler arası ilişkilerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan panelde, Türk ve Fransız akademisyenler, sektör temsilcileri ve askeri personeller de bulundu.

Fransa'daki PKK üyeleri ve sempatizanlarının varlığının altını çizen Başkan Altun, “Türkiye tüm NATO müttefiklerinden olduğu gibi Fransa’dan da terör örgütü PKK’nın ve uzantılarının ülkesindeki tüm faaliyetlerine son vermesini istemektedir. (Fransa) Suriye ve Libya gibi alanlarda politikalarını Türkiye ile uyumlu hale getirmelidir.” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un konuşmalarından satır başları;

“Avrupa’nın enerji ve gıda güvenliğinin de pamuk ipliğine bağlı olduğu, ne yazık ki Rusya-Ukrayna savaşında gözler önüne serilmiştir. Türkiye, öncülük ettiği Tahıl Koridoru'nun yanı sıra enerji koridoru gibi girişimlerle de Avrupa’nın karşı karşıya olduğu tüm bu meselelerin çözümü noktasında kilit bir rol oynamıştır, oynamaya devam edecektir.

Uzun bir geçmişe uzanan Türkiye ve Fransa ilişkilerinde de ikili ve bölgesel boyutta ortak çalışmalar yürütülmesi, iş birliklerinin geliştirilmesi oldukça önem arz etmektedir.

Türkiye, savaşan her iki devletin de güvendiği bir aktör olarak ürettiği çözümler ve arabulucu rolüyle krizin daha da derinleşmesini önlemekte, burada da istikrarlaştırıcı bir aktör olarak ön plana çıkmaktadır.

O nedenle Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden temel bir beklentimiz var. Nedir bu beklenti? Krizin daha da derinleşmeden yönetilmesi konusunda Türkiye’ye destek olmalarıdır, küresel alanda kimlikçi siyaset yerine stratejik öncelikleri esas almalarıdır.

Dolayısıyla düzensiz göç ve mülteci hareketlerinin neden olduğu toplumsal ve siyasal sorunlarla boğuşan Fransa da Türkiye’nin çözüm noktasında oynadığı hayati rolün farkına varmalıdır. (Fransa) Suriye ve Libya gibi alanlarda politikalarını Türkiye ile uyumlu hale getirmelidir.

Ancak Fransa’da PKK mensupları ve sempatizanları varlık gösterebilmektedir. Türkiye tüm NATO müttefiklerinden olduğu gibi Fransa’dan da terör örgütü PKK’nın ve uzantılarının ülkesindeki tüm faaliyetlerine son vermesini istemektedir.

Fransız çimento şirketi Lafarge’ın Suriye’de DEAŞ dahil, terör örgütlerine destek sağladığının ortaya çıkması ise küresel terörizmle mücadele açısından kara bir leke olarak kalacaktır.

Batı’daki Türkiye düşmanı lobilerin ya da PKK/YPG ve FETÖ gibi terör örgütlerinin uzantılarının dezenformasyon kampanyaları da iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Fransa’ya da zarar verme potansiyeline haiz hususlardır.

Dolayısıyla Türkiye-Fransa ilişkileri, terör örgütlerini ya da Türkiye karşıtı lobileri memnun eden ucuz ve kısa vadeli siyasi hesaplara kurban edilmemelidir. Türkiye’nin mücadele ettiği terör örgütlerine destek sağlanmasının ve teröristlerin himaye edilmesinin küresel terörizmle mücadeleyi akamete uğrattığı, zayıflattığı asla unutulmamalıdır.”