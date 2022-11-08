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Gündem Terör destekçileri rahatsız oldu... PKK/YPG'yi satarak Türkiye'yi tercih ettiler
Gündem

Terör destekçileri rahatsız oldu... PKK/YPG'yi satarak Türkiye'yi tercih ettiler

İsveç'te yeni hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koyacağına yönelik açıklamaları, ülkedeki terör örgütü destekçilerinde büyük rahatsızlık uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 17:26:00 -
Terör destekçileri rahatsız oldu... PKK/YPG'yi satarak Türkiye'yi tercih ettiler

PKK/YPG'yi destekleyen eski milletvekili Amineh Kakabaveh ve Türkiye karşıtlığıyla tanınan gazeteci Kürdo Baksi, İsveç hükümetinin açıklamasına tepki gösterdi.

Kakabaveh, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, İsveç'in, "Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında diz çöktüğü" yorumunu yaptı.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde İsveç'in Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırması için de "korkunç ve iki yüzlüce" ifadesini kullanan Kakabaveh, "İsveç vatandaşı olmaktan dolayı utanç duyuyorum." dedi.

Kürdo Baksi de "İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un PKK/YPG'yi satarak Türkiye'yi tercih ettiği" yorumunu yaptı.

İslam'a hakaretten partisinden atılmıştı

İsveç'te 2018 seçimlerinde Sol Parti'den milletvekili olarak parlamentoya giren Kakabeveh, 2019'da sosyal medya hesabından İslam'a hakaret ettiği için partisinden atılmıştı. Bu tarihten itibaren parlamentoda bağımsız milletvekilli olmayı sürdüren Kakabaveh, 2022 seçimlerinde ise milletvekili adayı olmamıştı.

Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında imzalanan anlaşma

İsveç'te 2021 yılında Sosyal Demokrat Parti'li Magdalena Andersson, görevinden istifa eden eski Başbakan Stefan Löfven tarafından başbakanlık için önerilmişti.

349 milletvekilinin bulunduğu parlamentoda hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, bağımsız milletvekili Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım 2021'de başbakan seçilmişti.

Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı.

Andersson Türkiye ile NATO'ya üyelik müzakereleri çerçevesinde bu anlaşmanın 29 Haziran 2022'de sona erdiğini açıklamıştı.

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