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Terör bitti, Diyarbakır’da çiftçiler tarlaya indi

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde terör örgütü PKK’nın kökünün kazınması ile birlikte ilçe halkı tarlalarında rahatça üretim yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:20:46 -
Terör bitti, Diyarbakır’da çiftçiler tarlaya indi

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde terör örgütü PKK’nın kökünün kazınması ile birlikte ilçe halkı tarlalarında rahatça üretim yapıyor. 3 dönümlük alana ekilen organik çilek hasadına başlandı.


Hazro Kaymakamlığının desteğiyle Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün koordinesinde yetiştirilen çileğin hasadına bu sezon aşırı yağışlardan dolayı 1 ay gecikmeli başlandı. Sabahın erken saatlerinde çilek bahçesine gelerek hasada başlayan çiftçiler, ilk ürünlerini kasalara doldurup satışa hazır hale getirdi. Kilogramı 10 liradan alıcı bulan çilek hasadı, drone ile havadan da görüntülendi.



"Yağışlar verimi düşürdü"


Geçen yıla oranla yağışlardan dolayı verimin düştüğünü aktaran çiftçi Tarık Arca, Sarıcanak Mahallesi’nde yeni yatırımların da gerçekleşeceğini söyledi. Arca, "Aşırı yağışlardan dolayı verim biraz düşük. 3 dönümlük bir alan, hibe desteğiyle almıştık. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü GAP’tan yüzde 70’ini karşıladı, yüzde 30’unu ise biz karşıladık. İnşallah valimiz bir söz verdi, belediye kaynaklı 10 dönüm hibe şeklinde yapacağız. Normalde 1 dönümde 4 tona yakın alabiliyorduk, aşırı yağıştan dolayı bu yıl baya bir etkilendik, 1 buçuk ton anca geliyor. Kilosunu 10 liradan satıyoruz. Tamamen organik, hiçbir ilaç, gübre yoktur. Hazro bölgesinde benden başka çilek eken yok, öğretmenler, polis, asker, memur kesim olmak üzere vatandaşlar araçları olanlar gelip bahçeden kendisi de kesip topluyor" dedi.

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