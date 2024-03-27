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Gündem Terör Almanya’da hortladı! PKK'lı hainlerden Türk başkonsolosluğuna saldırı
Gündem

Terör Almanya’da hortladı! PKK'lı hainlerden Türk başkonsolosluğuna saldırı

Yeniakit Publisher
2024-03-27 11:34:00 - 2024-03-27 12:22:28
Terör Almanya’da hortladı! PKK'lı hainlerden Türk başkonsolosluğuna saldırı

Almanya'nın Hannover kentinde terör örgütü PKK yandaşları, Türk başkonsolosluğuna saldırı düzenledi. Saldırı sonrası Başkonsolos Gül Özge Kaya, Alman yetkililerle görüştü.

Almanya'nın Hannover kentinde terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna taş ve sopayla saldırması sonucu binanın giriş kapısında hasar meydana geldi.

Terör örgütü PKK provokasyonu, Almanya'ya sıçradı. Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Hannover kentinde terör örgütü yandaşları, belediyenin Nevruz kutlamaları için verdiği yürüyüş izninin ardından An der Christuskirche Caddesi'ndeki Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna taş ve sopayla saldırdı. Başkonsolosluk binasının giriş kapısında maddi hasar meydana geldi.

Başkonsolos Gül Özge Kaya, Alman yetkililerle görüştü

Uluslararası Demokratlar Birliği Aşağı Saksonya Başkanı İlhami Oğuz, Başkonsolosluğa yapılan saldırının ardından Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya ile görüştüğünü belirtti. Oğuz, Başkonsolos Kaya'nın saldırının ardından Alman yetkililerle görüştüğünü, olayın aydınlatılması ve Türk sivil toplum kuruluşlarının güvenliğinin sağlanması talebinde bulunduğunu ifade ettiğini aktardı.

Belçika'daki PKK provokasyonu

Belçika'nın Leuven şehrinde Nevruz kutlamaları sırasında başlayan olaylar ülkenin farklı şehirlerine sıçramış, geçtiğimiz pazar günü Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Flaman bölgesine bağlı Heusden Zolder şehrinde akşam saatlerinde nevruz kutlamalarından dönen kalabalık etrafa saldırmıştı. Yüzleri kapalı olan ve PKK yanlısı sloganlar atan grup, Türklere ait iş yerleri ve araçlara hedef almıştı. PKK yandaşları pazartesi günü öğle saatlerinde ise başkent Brüksel'de Avrupa Parlamentosu binalarının bulunduğu Lüksemburg Meydanı'nda toplanmış, bölgeden geçen Türk vatandaşlarına saldırmıştı. Olaylar son olarak Belçika'nın diğer bir büyük şehri olan Liege kentine sıçramış, pazartesi akşamı Türklerin yoğunlukta yaşadığı Cheratte semtinde ortaya çıkan PKK yandaşları önce bir camiye saldırmış, ardından Ülkü Ocakları binasını ateşe vermişti. Çevrede yaşayan Türk ailelere ait araçların camlarını kıran saldırganlar, bazı araçları ise kundaklamıştı.

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Yorumlar

İşte chpkaka

İşte bu pkakalılar atamın partisiyle beraber ülkeyi yıkmak istiyorlar. C. Heykleciler Partisi atamın partisinin rotasından 1938 de çıktı.

Okur

Altılı masa ittifakının destek verdigi söyleniyor. Erdoğan'ı Türkiye'de deviremeyen altılı masa yurtdışındaki konsoloslara saldırarak devirmek istiyorlar. Türkiye'de parlamenter sistem getirmek için yapmışlardır. Ümit Özdağ'ın partisi bu saldırıları destekliyormu henüz belli değil umarım sayın Ümit Özdağ kendisi açıklar.
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