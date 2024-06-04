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Yaşam Termometreler plakayı gördü
Yaşam

Termometreler plakayı gördü

Yeniakit Publisher
2024-06-04 15:36:00 -
Termometreler plakayı gördü

Manisa'da aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi. Sıcaklık Manisa'nın plaka numarası olan 45'e ulaştı.

Manisa'da yaz mevsimi geçtiğimiz yıllara göre erken geldi. Hava sıcaklıklarının dün itibariyle hızla artması vatandaşların güçlük yaşamasına neden oldu. 45 dereceyi bulan hava sıcaklığında dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar zorluk yaşarken bazı vatandaşlar daha fazla dayanamayarak kendilerini park ve bahçelere attı. Kentin çeşitli noktalarında bulunan çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinleyen vatandaşlar ağaç altlarında boğucu sıcaklığın geçmesini bekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 7 Haziran Cuma gününe kadar devam etmesi beklenen sıcaklıklar yerini mevsim normallerine bırakacak.

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