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Gündem Termometreler patlayacak: Adana yanıyor
Gündem

Termometreler patlayacak: Adana yanıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-22 16:25:00 -
Termometreler patlayacak: Adana yanıyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde yaz sıcakları yerini yavaş yavaş serin havaya bırakırken, Adana'da termometrelerin dereceleri düşmüyor.

 

 ADANA'da, bugün termometreler 39 dereceyi gösterdi. Güneş altında hissedilen sıcaklığın nemle birlikte 50 dereceye yaklaştığı kentte yaşayanlar, serinlemek için soluğu parklarda aldı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde yaz sıcakları yerini yavaş yavaş serin havaya bırakırken, Adana'da termometrelerin dereceleri düşmüyor. 1929-2022 yılları arasında Eylül ayında ortalama sıcaklığın 26,2, ortalama en yüksek sıcaklığın ise 33,1 derece olduğu kentte, açık havada termometreler bugün 39 dereceyi gösterdi. Sıcak havadan bunalanlar, parklara akın etti. Adanalılar, ağaç gölgelerinde ve su kenarlarında vakit geçirip, serinlemeye çalıştı.
'EYLÜL'DE BU KADAR SICAK OLMASINA ŞAŞIRDIM'
İstanbul'dan ziyaret için Adana'ya geldiğini kaydeden Ceren Tepeli (24), eylül ayı olmasına rağmen Adana'nın hala bu kadar sıcak olmasına çok şaşırdığını belirtti. Sıcağa ayak uydurmaya çalıştığını anlatan Tepeli, "Burada inanılmaz baskın bir sıcak var. Bu insanlara da yansımış çünkü çok sinirliler. İstanbul buraya göre bayağı serin bir yer. Bu ayda böyle bir sıcakla karşılaşacağımı bilmiyordum. Gelmeden önce Adanalı arkadaşlarıma sorduğumda, 'Hava çok serin' dediler. Bu hava demek ki Adanalılar için serin bir hava" dedi.
'SICAK DEĞİL DE NEM BUNALTIYOR'
Ailesiyle parkta vakit geçiren Elif Sude Bişmiş ise yaz mevsimini sevdiğini fakat Adana'da kavurucu sıcaklarla mücadele ettiklerini söyledi. Sıcağın etkisini nem oranının arttırdığını dile getiren Bişmiş, "Hava sıcaklığı yerine nem daha çok bunaltıyor bizi. Normalde böyle sıcaklarda dışarı çıkmıyoruz ama evde de bunaldığımız için çıktık. Sıcaklık derecesini kıyaslarsak diğer şehirlerle aynı olabiliyor ama nemden dolayı buranın daha bunaltıcı olması normal" diye konuştu. 

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