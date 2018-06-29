Termiye nedir? Faydaları Nelerdir?
Eski çağlarda acı bakla olarak tüketilen bu besininin faydaları oldukça fazladır. İşte termiye hakkında bilinmesi gerekenler...29 Haziran 2018 Cuma 09:32
TERMİYENİN BİLİNMEYEN FAYDALARI
- Vitamin A, B ve C, omega 3 ve omega 6 açısından zengindir.
- İçerisinde çinko, kalsiyum, demir, potasyum ve manganez mineralleri vardır.
- En çok bilinen faydası sindirim sistemine olan desteğidir.
- Yüksek protein sayesinde özellikle et yemeyenler için benzersiz bir gıdadır.
- Yumurta ve et yerine alternatif oluşturarak vücudun pek çok açıdan fonksiyonlarını desteklemektedir.
- Bunun dışında termiye, vücuda yüksek enerji verir.
- Hipertansiyonu, tip 2 diyabeti, kolon kanserini önler.
- Termiye besin değerleri açısından oldukça zengindir.
- Pişmiş termiyenin 100 gramında yaklaşık olarak 36,9 g besin değeri bulunmaktadır.
- Termiye öğütülmüş tahıllara oranla dört kat daha fazla protein içermektedir.
- Dokuların iyileşmesi için önemlidir.
- Vücutta depolanan termiyedeki besinler, vücuttan atıkların atılması için çalışmaktadır.
- Termiyenin diyet lifleri oldukça yüksektir.
- Lif, kötü kolesterol seviyelerini düşürmek için damarları temizler.
- Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için etkilidir.
- Kan damarlarını kan akışı için genişletir.
- Kalp atışını kontrol altında tutmaktadır.
- Termiye kalp sağlığı için benzersiz bir gıdadır.
- İrritabl bağırsak sendromu ve kabızlık gibi bağırsak komplikasyonlarına yardımcı olur.
- Termiye, kanser, diyabet, kalp-damar hastalıkları gibi çeşitli rahatsızlıkların oluşma riskini azaltmaya yardımcıdır.
- Kandaki kötü kolesterol yağlarının oluşumunu engeller. Kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur.
- Termiye, yüksek magnezyum içeriği nedeniyle tüketmek oldukça önemlidir.
- Termiye kemik sağlığının iyileştirilmesi için faydalıdır.
-Termiyede bulunan magnezyum içeriği, kalsiyumun kemikler tarafından emilmesini sağlar.
-Kemik yoğunluğunu sağlıklı bir seviyede tutar.
-Enzim serbest radikallerin sağlıklı hücrelere verebileceği hasarın oluşma riskini önler.
-Kanserle mücadele eder.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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