Termiye nedir? Faydaları Nelerdir?

TERMİYENİN BİLİNMEYEN FAYDALARI

- Vitamin A, B ve C, omega 3 ve omega 6 açısından zengindir.

- İçerisinde çinko, kalsiyum, demir, potasyum ve manganez mineralleri vardır.

- En çok bilinen faydası sindirim sistemine olan desteğidir.

- Yüksek protein sayesinde özellikle et yemeyenler için benzersiz bir gıdadır.

- Yumurta ve et yerine alternatif oluşturarak vücudun pek çok açıdan fonksiyonlarını desteklemektedir.

- Bunun dışında termiye, vücuda yüksek enerji verir.

- Hipertansiyonu, tip 2 diyabeti, kolon kanserini önler.

- Termiye besin değerleri açısından oldukça zengindir.

- Pişmiş termiyenin 100 gramında yaklaşık olarak 36,9 g besin değeri bulunmaktadır.

- Termiye öğütülmüş tahıllara oranla dört kat daha fazla protein içermektedir.

- Dokuların iyileşmesi için önemlidir.

- Vücutta depolanan termiyedeki besinler, vücuttan atıkların atılması için çalışmaktadır.

- Termiyenin diyet lifleri oldukça yüksektir.

- Lif, kötü kolesterol seviyelerini düşürmek için damarları temizler.

- Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için etkilidir.

- Kan damarlarını kan akışı için genişletir.

- Kalp atışını kontrol altında tutmaktadır.

- Termiye kalp sağlığı için benzersiz bir gıdadır.

- İrritabl bağırsak sendromu ve kabızlık gibi bağırsak komplikasyonlarına yardımcı olur.

- Termiye, kanser, diyabet, kalp-damar hastalıkları gibi çeşitli rahatsızlıkların oluşma riskini azaltmaya yardımcıdır.

- Kandaki kötü kolesterol yağlarının oluşumunu engeller. Kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur.

- Termiye, yüksek magnezyum içeriği nedeniyle tüketmek oldukça önemlidir.

- Termiye kemik sağlığının iyileştirilmesi için faydalıdır.

-Termiyede bulunan magnezyum içeriği, kalsiyumun kemikler tarafından emilmesini sağlar.

-Kemik yoğunluğunu sağlıklı bir seviyede tutar.

-Enzim serbest radikallerin sağlıklı hücrelere verebileceği hasarın oluşma riskini önler.

-Kanserle mücadele eder.

Yasemin.com'dan alınmıştır.