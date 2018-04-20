'Terminatör' göreve başladı!

Uralvagonzavod, Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Terminator tank destek muharebe araçlarını hizmete aldığını duyurdu.

Destek araçlarının tedarikine yönelik sözleşme 2017 yılında Army-2017 fuarında imzalanmıştı.

Araçlar, iki adet 30 mm 2A42 otomatik top, bir adet 7.62mm makineli tüfek ve Ataka-T anti-tank sistemi ile donatılıyor.