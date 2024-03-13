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Yaşam Terminal filmi İstanbul'da gerçek oldu
Yaşam

Terminal filmi İstanbul'da gerçek oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-13 23:26:00 -

İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani 2 aydır İstanbul Havalimanı’nda yaşıyor.

İstanbul Havalimanı, İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani'nin evi oldu. Kanada’da oturum süresi dolan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, İran’a geri dönmek istemedi. Ankara’dan yaptığı vize başvurusuna da ret cevabı alan akademisyen, yaşamını yaklaşık 2 aydır İstanbul Havalimanı’nda sürdürüyor.

Terminal filmi

Terminal, başrolünde Tom Hanks'in oynadığı politik komedi-drama türünde 2004 yapımı bir film. 1988'den 2006'ya kadar tam 18 yıl Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşayan Mehran Karimi Nasseri'den esinlenilerek çekilmiştir.

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