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Terme’de sel

Samsun’un Terme ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:08
Terme’de sel

Samsun’un Terme ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, sel ve heyelanlar meydana geldi. İş yerleri ve evleri de su bastı.


Terme ilçesinde dün geceden beri devam eden sağanak yağış sel ve heyelanlara neden oldu. İlçede dereler taşarken bazı iş yerleri ve evleri de su bastı. Ulaşımda da aksamalar meydana gelirken sel nedeniyle belediye ve AFAD ekipleri çalışmalar başlattı. İş yerleri ve evlerini su basan vatandaşlar ise mağdur oldu.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:08
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