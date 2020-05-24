Terme Belediyesi bayramı evlere taşıdı

Terme’de Ramazan Bayramı, korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kısıtlı olarak kutlansa da bayramın coşkusu Terme Belediyesi’nin gerçekleştirdiği etkinlikle evlere taşındı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tatsız geçen bayramı Terme Belediyesi ekipleri hazırladığı bayram etkinliği ile tatlandırdı.

Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı bayram etkinliğinde konvoy halinde sokak sokak gezen belediye ekipleri, çocuklara çikolata ve şeker dağıttı. Başkan Ali Kılıç çocukların bayramını bizzat kutladı.

Daha güzel günlerin yakın olduğunu ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bu yıl korona nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz. Belediye olarak çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin mahsun kalmalarına gönlümüz razı olmadı. Biz de düşündük onlar dışarı çıkamıyorsa biz onlara gideriz dedik ve sokak sokak gezerek hemşehrilerimizin bayramlarını kutlayarak, şeker ve çikolata ikram ettik. Böylece her bayram kapı kapı gezerek şeker toplayan çocuklarımızın da gönlünü de almış olduk. Onların da boynunu bükük bırakmadık. Bu vesile ile tüm İslam Alemi’nin ve hemşehrilerimin Mübarek Ramazan Bayramını tekrardan kutluyorum.

Etkinliğe Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Alemdar ve Yasin Çakır da katıldı.