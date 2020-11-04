Termal battaniye nedir ve özellikleri nelerdir?

Termal battaniye, özellikle kış aylarında meydana gelen afet durumlarında önemli kurtarıcılardan birisi olmaktadır. Termal battaniye, genellikle ilk yardım çantalarının içerisinde bulunması önerilen malzemelerden birisidir. Bir tablet çikolata kadar çok az yer kaplamasına rağmen açıldığında bir insanı sarıp sıcak tutabilecek hacime sahiptir. Peki, termal battaniye nedir, termal battaniyenin özellikleri nelerdir? İşte, termal battaniye hakkında bilgiler…

Termal battaniye, folyoyu andıran ince bir malzemeden oluşmaktadır. Özelliği itibariyle içerideki ısının dışarıya çıkmasını önleyen termal battaniye, kısa sürede ısı artışı sağlamaya imkân tanımaktadır. Uzmanların ilk yardım çantası içerisinde bulunmasını önerdiği bu malzeme, hacim olarak avuç içine sığacak bir yapıya sahiptir.

Termal battaniyelerin genel özellikleri nelerdir?

Dayanıklı ve su geçirmez polietilen ya da alüminyum malzemeden oluşmaktadır.

Kızılötesi ısının %90'ını geri yansıtarak vücut ısısının korunmasını sağlar.

Rüzgârdan ve nemden etkilenmez.