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Gündem 'Terletecek soru' diye sordular! Aile bakanının cevabı salonu coşturdu
Gündem

'Terletecek soru' diye sordular! Aile bakanının cevabı salonu coşturdu

Yeniakit Publisher
2023-08-01 16:25:00 - 2023-08-01 16:27:09

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a bir öğrencinin 'terleten soru' diyerek yönelttiği soru sosyal medyanın gündemine düştü.

Ankara’da ilk kez gerçekleştirilen, üniversite adaylarına yönelik düzenlenen “Tercih Destek Programı’na” katılan bakanlar öğrencilerin okumak istediği bölümlerle alakalı bilgiler vererek deneyimlerini paylaştılar.

Programın ikinci gününde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkanı Yücel Yılmaz öğrencilerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Siz ne yaparsanız yapın çeşitli engellerle karşılaşacaksınız. Başörtülü olun veya olmayın, genç olun veya olmayın. Karşılaştığınız sıkıntıları dağ gibi görmeyin, karşınıza her zaman dikensiz gül bahçeleri çıkmaz. Önemli olan bunların nasıl üstesinden geleceğiniz, o yüzden bakış açınız çok çok kıymetli. Siz her şeyin üstesinden gelebilirsiniz, her sıkıntıya bu bakış açısıyla yaklaşın." şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş Fransızca cevap verdi

Programda Bakan Göktaş'a yöneltilen bir soru da sosyal medyanın gündemine düştü. Bir öğrenci 'Ben size biraz terletecek bir soru soracağım' diyerek 'Fransızcanız bizim CV'mizdeki gibi mi yoksa gerçekten çok iyi mi?' sorusunu yöneltti.

Bakan Göktaş ise öğrencinin sorusuna Fransızca yanıt vererek gençleri şaşırttı.
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