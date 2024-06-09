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Terlemeye çözüm bulundu! Bu sabundan herkese lazım! Tere karşı kendinizi korumanın yolları... Pozitif etki

Yeniakit Publisher
2024-06-09 20:37:00 - 2024-06-09 21:06:00
Terlemeye çözüm bulundu! Bu sabundan herkese lazım! Tere karşı kendinizi korumanın yolları... Pozitif etki

Sıcak havaların en çok şikâyet edilen konusu terlemek ve ter kokusu. Kıyafetleri ıslak duruma çeviren terleme olayını tuz sabunuyla durdurabilirsiniz. Tuz sabunu diğer sabunların aksine köpürmüyor. Detaylar haberimizde…

Yaz aylarında ter kokusu herkesin yakındığı bir durumdur. Sıcak havalar karşısında ter sorununun çözümü ise tuz sabunu.

Tuz sabunu, kaya tuzu olarak da bilinen 'Himalaya' tuzunun bir kalıp içinde sıkıştırılması sonucu elde edilen, tamamen doğal içeriğe sahip bir sabundur.

TER KOKUSUNU ENGELLİYOR

İçerisinde 70'i aşkın mineral bulunduran tuz sabunu, pek çok faydaya sahip. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla tuz sabununun, kötü kokuyu engelleme özelliği öne çıkıyor. Su ile temas ettiğinde, diğer sabunların aksine köpürmeyen tuz sabunu, vücutta ter kokusunun oluşmasının önüne geçiyor.

TUZ SABUNUNUN FAYDALARI

Tuz sabunu düzenli kullanıldığında sıcak havalarda terlemenin önüne geçiyor.
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TUZ SABUNU NASIL KULLANILIR?

Duş aldıktan sonra vücudunuz nemliyken sabunu cildinize sürün. Bunu duştan çıkarken yapmanız gerekiyor ve üstünüzü kurulamadan çıkmanız lazım.

Kurularsanız, tuz ve içindeki mineraller havluya geçer ve bir işe yaramaz. Vücutta kalan tuz parçaları, sıcak havalarda terlemeyi önler ve mineral kaybının önüne geçer.

Tuz sabunu cilt hastalıklarına karşı etkilidir. Bu tuz vücudunuzda kaldığı sürece, bakteri ve virüsleri yok eder.

Her şeyde olduğu gibi tuz sabunun da fazla kullanımı zarar verebilir. Bu yüzden herhangi bir cilt hastalığı olanlar mutlaka doktoruna danışmalıdır.

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