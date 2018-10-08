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Terim'e yeni sözleşme

Galatasaray yönetimi sözleşmesi Mayıs ayında bitecek Terim'e yeni sözleşme teklifi hazırlığında.

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:56
Terim'e yeni sözleşme

Mustafa Cengiz yönetimi, eski başkan Dursun Özbek tarafından Tudor'un yerine tekrar takımın başına getirilen Fatih Terim'e 3 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezonun ortasında göreve gelen ve takımı şampiyonluğa taşımayı başaran Terim'in 1.5 yılık sözleşmesi Mayıs ayında sona eriyor.

Fanatik gazetesinden Metin karabaş'ın haberinde, başarılı teknik adam ile anlaşma sağlanırsa 3 milyon euro civarında bir ücre alacağı belirtildi.

Takımın başına üçüncü kez gelen teknik adam geçtiğimiz yarım sezon için sembolik olarak 1905 TL alırken bu sezon 3 milyon euro alacak. 66 yaşındaki Terim'e takımı şampiyon yapması halinde de 500 bin euro başarı primi ödenecek.

Galatasaray'ın başında 418 resmi mücadeleye çıkan Terim, 258 galibiyet, 89 beraberlik ve 71 mağlubiyet aldı.

1905 TL İLE BAŞLAMIŞTI

Fatih Terim'in, yeniden göreve geldiği Aralık 2017'de maaş konusunda ilginç bir gelişme yaşanmıştı. Başkan Dursun Özbek, Fatih Terim'e aylık 1905 lira maaş önerdiğini açıklayınca şaşkınlıkla karşılanmış, ardından yapılan KAP bildirimde söylemin doğru olduğu ortaya çıkmıştı. O günden bugüne Fatih Terim'in maaşı da yükseldi. Üstelik de ilk rakam baz alındığında astronomik bir şekilde. Fatih Terim şu anda 2,5 milyon euro civarında bir ücret alıyor. Yeni teklif ile bu rakam 3 milyon euroya çıkarken şampiyonluk halinde 500 bin euro daha eklenecek.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 13:56
  1. Fatih Terim
  2. Galatasaray
  3. sözleşme

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