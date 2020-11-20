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Gündem Terhisler ertelenecek mi? Açıklama geldi
Gündem

Terhisler ertelenecek mi? Açıklama geldi

23-25 Kasım askerlik sevklerinin 22-24 Aralık 2020'ye ertelenmesinin ardından 'terhisler ertelenecek mi?' sorusu merak konusu oldu. Konuyla ilgili güvenlik kaynaklarında yapılan açıklamada terhislerin ertelenmesi gibi bir durumun şu an için söz konusu olmadığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 22:28:00 -
Terhisler ertelenecek mi? Açıklama geldi

Ülkemizde artan koronavirüs vakalarının ardından peş peşe getirilen tedbirler kapsamında askerlik sevk tarihlerinin 23-25 Kasım'dan 22-24 Aralık 2020'ye ertelenmesinin ardından 'Askerlik terhisleri ertelenecek mi?' sorusu, akıllara geldi. Merak edilen soruya Güvenlik kaynakları cevap verdi.

Terhisler ertelenecek mi?

Güvenlik kaynakları, terhislerin ertelenmesi gibi bir durumun şu an için söz konusu olmadığını açıkladı. Güvenlik kaynakları, "Terhislerin ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değildir. Sadece pandemi tedbirleri kapsamında askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir" bilgisini verdi.

19-21 Kasım arasında bedelli askere alımların ise ertelenmediği kaydedildi.

 

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