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Gündem Terfi eden albaylar 2021 YAŞ kararları Tuğgeneral olan albaylar Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Gündem

Terfi eden albaylar 2021 YAŞ kararları Tuğgeneral olan albaylar Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı

2021 Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrası meraka edilir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan 2021 YAŞ toplantısı sonrası Erdoğan’ın onayı sonrası kararlar açıklandı. YAŞ kararlarının açıklanmasından sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı terfi listesi de merak edilir oldu. İşte 2021 YAŞ kararları Tuğgeneral olan albaylar isim listesi…

Yeniakit Publisher
2021-08-04 17:22:00 - 2021-08-04 17:24:40
Terfi eden albaylar 2021 YAŞ kararları Tuğgeneral olan albaylar Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı

2021 Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrası meraka edilir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan 2021 YAŞ toplantısı sonrası Erdoğan’ın onayı sonrası kararlar açıklandı. YAŞ kararlarının açıklanmasından sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı terfi listesi de merak edilir oldu. İşte 2021 YAŞ kararları Tuğgeneral olan albaylar isim listesi…

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar 2021 YAŞ kararları 

İlker Görgülü, Erhan Akgül, Ender Güner, Erdoğan Koçoğlu, Tolga Genç, Erman Kiraz, Mustafa Köse, İlker Ertuğrul, Mehmet Kurugül, Hasan Ceylan, Ahmet Burak Yürüten, Ergün Fidan, Osman Pektaş, Ayhan Kalender, Mustafa Özay, Sinan Gökoğlu, Şükrü Özbakır, Soner Oruçoğlu, Şahin edilmez, Mehmet Fatih Ören, Erdin Kaya, Selçuk Kaya, Ercan Eroğlu, Eray Üngüder

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tuğgeneralliğe terfi eden albaylar 2021 YAŞ kararları 

Erdinç Altıner, Yusuf Akyüz, Mevlüt Savaş Bilican, Fatih Sezal, Aziz Bakıroğlu, Neslim Eski, Niyazi Uğur, İbrahim Özdoğan.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tuğgeneralliğe terfi eden albaylar 2021 YAŞ kararları 

Cihangir Yay, Vedat Öncel, Ertan Uzun, Önder Şensöz, Ömer Nafiz Gülmezoğlu, Mehmet Ali Koç, Serkan Gökhan Can, Mustafa Sadettin Karakan, Adem Akyüz, Tahir Kahan Büyüksaraç.

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