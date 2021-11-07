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Ekonomi Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan, hem Türkiye kazansın!
Ekonomi

Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan, hem Türkiye kazansın!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca, Enerji Verimliliği içerikli kamu spotu hazırlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 22:34:00 -
Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan, hem Türkiye kazansın!

YENİ AKİT  ANKARA

Kamu spotunda tasarruf için basit yöntemler kullanılabileceği vurgu yapılarak, “Tasarruf için daha basit yöntemler kullanabilirsiniz. Kullanmadığınız elektronik eşyaları prizden çıkarmak, ortam sıcaklığını 22 dereceye düşürmek ve fazladan yanan ışıkları söndürmek gibi önlemlerle yılda bin TL’ye kadar tasarruf sağlayabilirsiniz. Tercihini verimlilikten yana kullan, hem sen kazan hem Türkiye kazansın” ifadelerine yer verildi.

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