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Eğitim ‘Tercihim Türkçe Projesi’ ilgi görüyor
Eğitim

‘Tercihim Türkçe Projesi’ ilgi görüyor

Yeniakit Publisher
2024-05-21 18:16:00 -
‘Tercihim Türkçe Projesi’ ilgi görüyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya’da hayata geçirdiği çeşitli projelerle Türk kültürünün tanıtılmasına ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

YEE, Türkiye ile Romanya ilişkilerini geliştirmeye ve Türkiye’nin tanıtılmasına yönelik çalışmaları hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Romanya’nın başkenti Bükreş’teki devlet okullarında ocaktan beri “Tercihim Türkçe Projesi” kapsamında Rumen öğrencilere Türkçe öğretiliyor. YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, proje kapsamında, Türkçenin Bükreş’teki devlet okullarında seçmeli ders olarak sunulduğunu, ocak itibarıyla yaklaşık 422 öğrenciyle pilot uygulamaya geçildiğini belirtti. Kardeş Okul Projesi ile Türk ve Rumen öğrenciler arasındaki kültürel alışverişin artırılması hedefleniyor.

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