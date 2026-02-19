  • İSTANBUL
Nobel ödüllü bilim insanının Epstein'in evinde fotoğrafları ortaya çıktı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Nobel ödüllü bilim insanının Epstein'in evinde fotoğrafları ortaya çıktı!

97 yaşında hayatını kaybeden ünlü Nobel Ödüllü bilim insanı James Watson'un, Epstein'in evinde kadınlarla fotoğrafı gün yüzüne çıktı.

#1
Foto - Nobel ödüllü bilim insanının Epstein'in evinde fotoğrafları ortaya çıktı!

DNA'nın ikili sarmal yapısını keşfeden Nobel ödüllü ABD'li bilim insanı James Watson'un Jeffery Epstein'in New York'taki malikanesinde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

#2
Foto - Nobel ödüllü bilim insanının Epstein'in evinde fotoğrafları ortaya çıktı!

EPSTEIN'İN EVİNDE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

#3
Foto - Nobel ödüllü bilim insanının Epstein'in evinde fotoğrafları ortaya çıktı!

İngiliz The Telegraph gazetesinde yayınlanan bu fotoğraflar, Epstein'in New York'taki malikanesinin büyük salonunda, muhtemelen 2010 yılının sonuna doğru çekilmiş olduğu düşünülüyor.

#4
Foto - Nobel ödüllü bilim insanının Epstein'in evinde fotoğrafları ortaya çıktı!

ELİNDEKİ DOSYA DİKKAT ÇEKTİ

#5
Foto - Nobel ödüllü bilim insanının Epstein'in evinde fotoğrafları ortaya çıktı!

#6
Foto - Nobel ödüllü bilim insanının Epstein'in evinde fotoğrafları ortaya çıktı!

Fotoğrafta kadınlardan birinin elinde Watson'un bilimsel makalelerinin bulunması, en dikkat çeken ayrıntı olarak öne çıktı.

#7
Foto - Nobel ödüllü bilim insanının Epstein'in evinde fotoğrafları ortaya çıktı!

WATSON'UN AÇIKLAMALARINI DESTEKLEMİŞTİ

#8
Foto - Nobel ödüllü bilim insanının Epstein'in evinde fotoğrafları ortaya çıktı!

Gazete, fotoğrafların Watson'un herhangi bir yasa dışı faaliyeti olduğuna işaret etmediğini vurgularken, Epstein'in, Watson'un 2007'de bilim dünyasından dışlanmasına ve 2019'da bazı onursal unvanlarının geri alınmasına sebep olan, Afrikalılar hakkında zeka ile ırk arasında bağlantı kuran açıklamalarını da desteklediğine dikkat çekti.

#9
Foto - Nobel ödüllü bilim insanının Epstein'in evinde fotoğrafları ortaya çıktı!

ÇOK SAYIDA YAZIŞMA YAPMIŞLAR

#10
Foto - Nobel ödüllü bilim insanının Epstein'in evinde fotoğrafları ortaya çıktı!

Epstein'ın, dil bilimci Noam Chomsky ile yaptığı yazışmalar ile ortaya çıkan bu detay, sonrası 2017 yılında Watson'ın asistanı tarafından Epstein'e gönderildiği belirtilen bir e-posta açığa çıktı. E-posta da "Dr. Watson size bir makale yolladı. Sizin için yemek masasına bıraktım." yazdığı ve Epstein'ın Watson ile kahvaltı ve akşam yemeği organizasyonları hakkında çok sayıda e-posta yazışması yaptığı ve genetik konularında sorular hazırlanmasını istediği de iddia edildi./ kaynak: haber7

