Nobel ödüllü bilim insanının Epstein'in evinde fotoğrafları ortaya çıktı!
97 yaşında hayatını kaybeden ünlü Nobel Ödüllü bilim insanı James Watson'un, Epstein'in evinde kadınlarla fotoğrafı gün yüzüne çıktı.
DNA'nın ikili sarmal yapısını keşfeden Nobel ödüllü ABD'li bilim insanı James Watson'un Jeffery Epstein'in New York'taki malikanesinde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
EPSTEIN'İN EVİNDE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
İngiliz The Telegraph gazetesinde yayınlanan bu fotoğraflar, Epstein'in New York'taki malikanesinin büyük salonunda, muhtemelen 2010 yılının sonuna doğru çekilmiş olduğu düşünülüyor.
ELİNDEKİ DOSYA DİKKAT ÇEKTİ
Fotoğrafta kadınlardan birinin elinde Watson'un bilimsel makalelerinin bulunması, en dikkat çeken ayrıntı olarak öne çıktı.
WATSON'UN AÇIKLAMALARINI DESTEKLEMİŞTİ
Gazete, fotoğrafların Watson'un herhangi bir yasa dışı faaliyeti olduğuna işaret etmediğini vurgularken, Epstein'in, Watson'un 2007'de bilim dünyasından dışlanmasına ve 2019'da bazı onursal unvanlarının geri alınmasına sebep olan, Afrikalılar hakkında zeka ile ırk arasında bağlantı kuran açıklamalarını da desteklediğine dikkat çekti.
ÇOK SAYIDA YAZIŞMA YAPMIŞLAR
Epstein'ın, dil bilimci Noam Chomsky ile yaptığı yazışmalar ile ortaya çıkan bu detay, sonrası 2017 yılında Watson'ın asistanı tarafından Epstein'e gönderildiği belirtilen bir e-posta açığa çıktı. E-posta da "Dr. Watson size bir makale yolladı. Sizin için yemek masasına bıraktım." yazdığı ve Epstein'ın Watson ile kahvaltı ve akşam yemeği organizasyonları hakkında çok sayıda e-posta yazışması yaptığı ve genetik konularında sorular hazırlanmasını istediği de iddia edildi./ kaynak: haber7
