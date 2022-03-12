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Siyaset Terbiyesizliğini böyle savundu! Hüda Kaya'dan skandal sözler
Siyaset

Terbiyesizliğini böyle savundu! Hüda Kaya'dan skandal sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığı dönemde sosyal medya hesabından "Dilerim geçmiş olmasın" mesajı paylaşan HDP vekili Hüda Kaya kendisini savundu. Paylaşımını parti yöneticilerinin ricası üzerine kaldırdığını ifade eden Kaya, "Bırakın ben duygu dünyamda istediğimi ifade edebileyim" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 21:25:00 -
Terbiyesizliğini böyle savundu! Hüda Kaya'dan skandal sözler

HDP vekili Hüda Kaya, geçen ay koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili Twitter hesabından "Dilerim geçmiş olmasın" şeklinde skandal bir mesaj paylaşmıştı.

O mesajını neden sildiği ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaya, "Kesinlikle kendi irademle silmek istemedim ama eş genel başkanlarımızın, grup başkanvekillerimizin ricasını kırmamak için sildim." dedi.

Tepki çeken sözlerini savunan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların neye dua edeceklerini, neyi temenni edeceklerini, neyi hissedeceklerini insanlar bıraksın da özgür olsunlar. Ben yaratıcıdan ne isterim, ne talep ederim, iyilik mi isterim veya iyiliği hak edenlere iyilik etmek istemeyenlere başka bir şey mi dilerim... Bırakın ben duygu dünyamda istediğimi ifade edebileyim..."

 

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