Terbiyeli mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır? | Mercimek çorbası kaç kalori?

Terbiyeli mercimek çorbası kaç kalori?

Mercimek çorbasının 100 gramında 46 kalori bulunmaktadır. Mercimek çorbasının 1 porsiyonu ( 300 gr ) 137 kaloridir. 1 kepçe ( 150 gr) kaloridir. Mercimek çorbasının 100 gramı 8.28 gram karbonhidrat, 2.46 gram protein, 0.2 gram yağ, 1.75 gram lif içermektedir.

Mercimek çorbası protein oranı yüksek ve besleyici bir çorbadır. Diyabetikler için ve vejeteryanlar için çok uygun bir öğündür.1 kase mercimek çorbası için (2 kepçe) 1,5 ekmek,1 et ve 1 yağ çıkartarak tüketebilirsiniz.

Terbiyeli Mercimek Çorbası Tarifi

Malzemeler;



-2 su bardağı sarı mercimek (kırmızı da olur)

-1 adet büyük boy soğan

-1 adet büyük boy patates

-1 adet havuç

-2 yemek kaşığı sıvıyağ( ben zeytinyağ kullanıyorum)

-8-9 bardak sıcak su

-Karabiber, tuz

-3 yemek kaşığı yoğurt

-1 yumurta sarısı

-1 limon suyu

Üzeri İçin;

-1-2 yemek kaşığı tereyağ (miktar size kalmış)

-Nane, kırmızı biber

Terbiyeli Mercimek Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

-Sıvıyağın içine yemeklik doğranmış soğan, rendelenmiş patates ve havuç eklenip 4-5 dak. kavrulur Yıkanmış mercimekler ve biraz karabiber eklenip 3-4 dak. daha karıştırılır Daha sonra sıcak suyu ekleyip mercimekler yumuşayana kadar pişirilir Pişdikten sonra blendırdan geçirilir, koyu olursa biraz sıcak su ekleyebilirsiniz. Diğer tarafta yumurta, yoğurt ve limon suyu iyice çırpılır Terbiye ılındırılarak çorbaya eklenir (terbiyeye azar azar çorbadan eklenip ılındırılır) Tuzu eklenip 3-4 dak. daha kısık ateşte kaynatılıp alınır Tereyap başka bir kapta eritilip nane ve kırmızı biber eklenir, baharatlar yanmadan altı kapatılır Servis ederken çorbanın üzerine gezdirilir.

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