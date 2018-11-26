Tepsi kebabı tarifi

MALZEMELER

• 350 g çiğ köftelik kıyma

• 4 su bardağı köftelik ince bulgur

• 2 yemek kaşığı un

• 1 soğan

• 2 yemek kaşığı kırmızı toz biber

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 tatlı kaşığı karabiber

• 30 g tereyağı

İÇ HARCI İÇİN

• 500 g yağlı kıyma

• 3 soğan

• 30 g tereyağı

• 1 su bardağı ceviz içi

• Yarım su bardağı Antep fıstığı içi

• Tuz

• Karabiber

• Yenibahar

ÜZERİ İÇİN

• İnce kıyılmış maydanoz

HAZIRLANIŞI

Köftenin dış harcı için çiğ köftelik kıyma, ince bulgur, un, rendelenmiş soğan, kırmızı toz biber, tuz ve karabiberi bir kasede karıştırıp iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Köftenin iç harcı için soğanların kabuğunu soyup kıyın. Kıymayı tereyağında hafif soteleyin. Soğanı ekleyip sotelemeye devam edin. Karabiber ve yenibahar ile tatlandırın. Kıymayı ocaktan alıp iri kırılmış ceviz ve Antep fıstığı ekleyin. Harcı ılınmaya bırakın. Köftenin dış harcının yarısını, hafif yağladığınız 30-35 santim çapında bir tepsiye elinizle bastırarak yayın. Üzerine iç harcı ekleyip kaşığın tersiyle üzerini düzeltin. Kalan bulgurlu harcı da yayarak yine kaşığın tersiyle düzleştirin, elinizle iyice bastırın. Keskin bir bıçağı soğuk suya batırarak tepsideki kebabı baklava dilimi şeklinde kesin. Tereyağını eritip köftenin üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Kebabın yumuşak olması için fırından çıkardıktan sonra üzerine biraz su serpip tepsinin üstünü kapatın. İnce kıyılmış maydanoz ile süsleyerek sıcak servis yapın.