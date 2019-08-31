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TEPSAM farklı illerde AR-GE merkezi kuracak

Türkiye’nin önemli araştırma enstitülerinden olan TEPSAM, bilgiyi ekonomiye dönüştürmede önemli bir adım daha attı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:51
TEPSAM farklı illerde AR-GE merkezi kuracak

Türkiye’nin önemli araştırma enstitülerinden olan TEPSAM, bilgiyi ekonomiye dönüştürmede önemli bir adım daha attı.


Türkiye’nin bütün sektörlerde dışa bağımlılığını azaltmak maksadıyla kurulan ve bu alanda küresel ilk yüz araştırma merkezi arasında yerini alan TEPSAM, üniversitelerin bilgi birikiminden yararlanmak için araştırmacıların Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek.


TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım, “Biz firmalarla anlaşma yapan Türkiye’de ki tek AR-GE merkeziyiz. Anlaşma gereği firmaların AR-GE merkezlerine master, doktora öğrencilerimiz arasından belirlediklerimizi yerleştiriyoruz. Aynı şekilde otomotiv, tekstil ve diğer sektörlerde ar-ge yatırımlarımız devam ediyor” dedi.


AR-GE çalışmalarının, dünyadaki fabrikalar için hizmet üreteceğini anlatan Teoman Yıldırım, 30 mühendisin ve 40 proje koordinatörünün Ar-Ge faaliyeti yürüteceğini bildirerek, “Ciddi anlamda da ihracat yapan bir ülkeyiz. Ülkemizdeki ihracatın artması, ihracatta katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve ülkemizin cari açığını olumlu şekilde etkileyecek faaliyetler yürütüyor olacağız. Dolayısıyla ürettiğimiz yeni ürünler, Türkiye’deki diğer üretici firmalara hammadde olarak sağlanıyor olacak hem de bu ürünlerin direkt ihracatını da yapabiliyor olacağız. Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi olarak ,araştırma ve geliştirme faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyoruz. Pazar şartlarına uygun olarak yerelleştirme sürecini hızlandırmak için ülkemizde İstanbul, Ankara, Bursa,Kocaeli başta olmak üzere belirli illerde belirlediğimiz lokasyonlarda araştırma geliştirme merkezi açmaya karar verdik. 50 milyon dolar yatırım yapılacak olan yeni AR-GE merkezi yaklaşık 300 çalışanı ile faaliyete geçecek. Bu yatırımın önümüzdeki birkaç yıl içerisinde birkaç katına çıkmasını istiyoruz" dedi.


Sektör temsilcilerinin beklentileri doğrultusunda fizibilite çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Teoman Yıldırım, “Zaten test ve analizlerin yapılması için önemli bir altyapı var. Oluşturacağımız merkezin yüzde 60’lık bölümü bizde var. Gelecek destekle de diğer kısımları halledip işlemlere başlayacağız. Sanayicimiz de bu merkezi çok olumlu karşıladı. Sanayicimiz ve üniversitelerimizin oluşturacakları AR-GE merkezini sahiplenmelerinden dolayı memnunuz” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:51
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