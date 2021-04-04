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Gündem Tepkiyi gören cunta heveslilerinden ihanet bildirisini yumuşatma girişimi!
Gündem

Tepkiyi gören cunta heveslilerinden ihanet bildirisini yumuşatma girişimi!

Darbe imalı ihanet bildirisine gelen tepkiler üzerinde skandal bildiride imzası bulunan emekli amirallerden Kadir Sağdıç ile Cem Gürdeniz açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 13:59:00 - 2021-04-04 14:13:53
Tepkiyi gören cunta heveslilerinden ihanet bildirisini yumuşatma girişimi!

103 emekli amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi üzerinden milli iradeyi hedef alın bildiri yayımladı. "Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadelerine yer verilen bildiride, darbe iması dikkat çekti.

Siyasete ayar vermeye çalışan bildiri sonrası tepkiler çığ gibi geldi. AK Parti, MHP ve BBP'den isimler tepki gösterdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da re'sen soruşturma başlattı.

Gelen tepkiler sonrası amirallerden geri adım attı. Emekli Koramiral Kadir Sağdıç ile emekli Tümamiral Cem Gürdeniz karanlık Odatv'ye konuştu.

"Görüşlerimizi paylaştık"

Bildiride imzası bulunan emekli Koramiral Kadir Sağdıç şunları söyledi:

“Her şey kamuoyu önünde oldu. Açıklama yapmak Anayasal hakkımız. Biz de bu hakkımızı kullandık. Soruşturmaya ilişkin bir şey söylemeyeceğim. Biz yayımladığımız açıklamayla görüşlerimizi halkımızla paylaştık.”

"Son derece yumuşak metin..."

Bildiride imzası bulunan diğer isim emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ise şu ifadeleri kullandı:

"Bizler Mavi Vatan için hapis yatmış insanlarız. Bu son derece yumuşak metni, krize çekerek yanlış algılar yaratılması son derece yanlış.”

Tepki gösterenler utanç duyacakmış!

Emekli Koramiral Atilla Kıyat ise, metne tepki gösterenlerin 'utanç duyacağını' söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kıyat şu ifadeleri kullandı:

"103 Amiral imzalı bildirimize tepki verenler, belli ki uyku sersemi iken okumuşlar. Sabahleyin, uykularını aldıktan sonra  bir daha okurlarsa yaptıkları suçlamalardan utanç duyacaklardır."

'Yumuşak' dedikleri metinde darbe iması

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'in, 'yumuşak metin' olarak nitelediği bildiride darbe iması dikkat çekiyor. İşte o ifade:

"Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir."

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